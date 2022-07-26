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Teknoloji Facebook’un küçük deneyi son buluyor
Teknoloji

Facebook’un küçük deneyi son buluyor

Facebook tarafından geliştirilen fakat daha sonra Meta çatısı altına giren Tuned için kapatma kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 00:28:00 -
Facebook’un küçük deneyi son buluyor

Bugün yapılan açıklayamaya göre, Meta tarafından geliştirilen ve 2 yıl önce piyasaya sürülen Tuned uygulaması kapanıyor. Şirketin deney amaçlı geliştirdiği platformlar içerisinde en başarılıları arasında yer alsa da önümüzdeki aylarda sonlanacak.

Meta, yaklaşık olarak 2 yıl önce Tuned isimli uygulamasını duyurdu. Şirketin diğer platformlarında olduğu gibi Tuned da insan etkileşimi üzerine kurulu. Hatta öyle ki Meta’nın NPE (yeni ürün deneyi) projesi kapsamında çiftler ve ilişkilerini anlamak ve de gözlemlemek için geliştirilmişti.

Platform tarafından söylenene göre, çiftlerin nasıl hissettikleri ve birlikte neler yaptıkları gibi ilişkilerindeki önemli kilometre taşlarını paylaşabilmeleri için tasarlanmış fakat genel hatları itibariyle mesajlaşma üzerine kurulu bir uygulamaydı.

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