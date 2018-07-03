THY - İmaj
0553 313 94 23

Facebook'un gizli verilerini paylaştığı 61 şirket

İşte Facebook 61 teknoloji şirketinin kullanıcı verilerine özel erişim sağladığını kabul etti.

03 Temmuz 2018 Salı 11:28
Facebook'un gizli verilerini paylaştığı 61 şirket

Sosyal paylaşım platformu Facebook, 2015 yılında “Facebook ile giriş yap” seçeneği bulunan 61 teknoloji şirketinin kullanıcı verilerine özel erişim sağladığını kabul etti.

Facebook, Mayıs 2015'te uygulamayı bıraktığını söyledikten sonra 61 donanım ve yazılım üreticisi ile bilgi paylaşmaya devam ettiğini kabul etti. Sosyal paylaşım platformu devi, ABD’de Facebook’un davası ile ilgilenen kurula 747 sayfalık belge teslim etti. Dokümanlar, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e Nisan ayında Kongre üyeleri tarafından yöneltilen yüzlerce soruya yanıt niteliğinde sunuldu.

Facebook, arama motoru AOL'den kargo şirketi UPS'ye ve arkadaş bulma uygulamalarına kadar birçok şirkete özel bir “tek seferlik” altı aylık bir veri paylaşımı uzatması sağladığını da açıkladı. Kullanıcıların izni olmadan paylaşılan veriler ise arkadaşların isimlerini, kullanıcıların cinsiyetlerini ve doğum tarihlerini içeriyor.

İşte Facebook'un gizli bilgilerimizi paylaştığı 61 şirket

ABCSocial, ABC Television Network

Actiance

Adium

Anschutz Entertainment Group

AOL

Arktan / Janrain

Audi

biNu

Cerulean Studios

Coffee Meets Bagel

DataSift

Dingtone

Double Down Interactive

Endomondo

Flowics, Zauber Labs

Garena

Global Relay Communications

Hearsay Systems

Hinge

HiQ International AB

Hootsuite

Krush Technologies

LiveFyre / Adobe Systems

Mail.ru

MiggoChat

Monterosa Productions Limited

never.no AS

NIKE

Nimbuzz

Nissan Motor Co. / Airbiquity Inc.

Oracle

Panasonic

Playtika

Postano, TigerLogic Corporation

Raidcall

RealNetworks, Inc.

RegED / Stoneriver RegED

Reliance/Saavn

Rovi

Salesforce/Radian6

SeaChange International

Serotek Corp.

Shape Services

Smarsh

Snap

Social SafeGuard

Socialeyes LLC

SocialNewsdesk

Socialware / Proofpoint

SoundayMusic

Spotify

Spredfast

Sprinklr / Sprinklr Japan

Storyful Limited / News Corp

Tagboard

Telescope

Tradable Bits, TradableBits Media Inc.

UPS

Vidpresso

Vizrt Group AS

Wayin

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:28
  1. Facebook
  2. Nissan
  3. Mark Zuckerberg

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi geçecek? Son dakika gelişmesi
    1. İYİ Parti milletvekilleri MHP'ye mi..
    2. Mahsur kaldıkları mağarada 9 gün sonra..
    3. Minik Leyla'dan gelen acı haber..
    4. Endonezya'da feribot faciası: 4 ölü
    5. 'İspanya'yı elersek kadın elbisesi..
    6. Muharrem İnce'nin kurultay çarkı!
    7. Osmaniye Ticaret odasına silahlı..
    8. Irak'tan PKK açıklaması: Türkiye'ye..
    9. Eksik primi olanlara emeklilik yolu!..
    10. Sadece Hatay'da yaşıyor! Değeri ise..
    11. Rıza Çalımbay, Fenerbahçeli yıldıza..
    12. Sakarya lise 2018 2019 taban..
    13. PKK'nın ilaç tedarikçilerine büyük..
    14. Büyükçekmece'de olaylı yıkım! Yaralı..
    15. MHP'den İyi Parti iddiası: Dönecekler
    16. Atletico Madrid forması giyen Mensah..
    17. Trabzon lise taban puanları 2018..
    18. Leyla'nın ölümüyle ilgili son dakika..
    19. En düşük memur ve emekli maaşları..
    20. Van lise taban puanları 2018
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Milyonların duygularına tercüman oldu... Çok sert idam tepkisi
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    İnce 'şerefsiz oğlu şerefsiz' demişti... Özdil'den cevap geldi!
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor