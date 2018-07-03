Facebook'un gizli verilerini paylaştığı 61 şirket

Sosyal paylaşım platformu Facebook, 2015 yılında “Facebook ile giriş yap” seçeneği bulunan 61 teknoloji şirketinin kullanıcı verilerine özel erişim sağladığını kabul etti.

Facebook, Mayıs 2015'te uygulamayı bıraktığını söyledikten sonra 61 donanım ve yazılım üreticisi ile bilgi paylaşmaya devam ettiğini kabul etti. Sosyal paylaşım platformu devi, ABD’de Facebook’un davası ile ilgilenen kurula 747 sayfalık belge teslim etti. Dokümanlar, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e Nisan ayında Kongre üyeleri tarafından yöneltilen yüzlerce soruya yanıt niteliğinde sunuldu.

Facebook, arama motoru AOL'den kargo şirketi UPS'ye ve arkadaş bulma uygulamalarına kadar birçok şirkete özel bir “tek seferlik” altı aylık bir veri paylaşımı uzatması sağladığını da açıkladı. Kullanıcıların izni olmadan paylaşılan veriler ise arkadaşların isimlerini, kullanıcıların cinsiyetlerini ve doğum tarihlerini içeriyor.

İşte Facebook'un gizli bilgilerimizi paylaştığı 61 şirket

ABCSocial, ABC Television Network

Actiance

Adium

Anschutz Entertainment Group

AOL

Arktan / Janrain

Audi

biNu

Cerulean Studios

Coffee Meets Bagel

DataSift

Dingtone

Double Down Interactive

Endomondo

Flowics, Zauber Labs

Garena

Global Relay Communications

Hearsay Systems

Hinge

HiQ International AB

Hootsuite

Krush Technologies

LiveFyre / Adobe Systems

Mail.ru

MiggoChat

Monterosa Productions Limited

never.no AS

NIKE

Nimbuzz

Nissan Motor Co. / Airbiquity Inc.

Oracle

Panasonic

Playtika

Postano, TigerLogic Corporation

Raidcall

RealNetworks, Inc.

RegED / Stoneriver RegED

Reliance/Saavn

Rovi

Salesforce/Radian6

SeaChange International

Serotek Corp.

Shape Services

Smarsh

Snap

Social SafeGuard

Socialeyes LLC

SocialNewsdesk

Socialware / Proofpoint

SoundayMusic

Spotify

Spredfast

Sprinklr / Sprinklr Japan

Storyful Limited / News Corp

Tagboard

Telescope

Tradable Bits, TradableBits Media Inc.

UPS

Vidpresso

Vizrt Group AS

Wayin

Kaynak: DHA