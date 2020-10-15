Facebook'un eski yöneticisi uyardı: Sosyal medya devleri demokrasiye tehdit
Eski Facebook yöneticisi, sosyal medya devlerinin demokrasi için bir tehdit olduğunu ve sonunda ABD'de bir iç savaşa neden olabileceğini ifade etti.
Facebook'un eski para kazanma direktörü Tim Kendall, korkunç bir neticeyi önlemek için sosyal medya endüstrisinin acil reforma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.
Eski yönetici Kendall, Fox News'e konuşmasında, sivil toplum giderek istikrarsızlaşırken sosyal medya reformu konusunda hiçbir adım atılmazsa bunun nihai mantıklı neticesi olağanüstü sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Bugün teknoloji sektörünü kullanıcılar için inşa edilmiş biçimde yeniden düşünme mücadelesi verdiğini söyleyen Moment şirketinin CEO'su olan Kendall, aynı zamanda Netflix'in Sosyal İkilem belgeselinde de yer alıyor.
Kendall, sosyal medya şirketlerinin ilgi temelli iş modeli demokrasiye yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.