Facebook'tan yeni hamle! "Yanlış bilgilerin önlenmesini amaçlıyoruz"

Koronavirüs pandemisine ilişkin hızla yayılan yanlış bilgilere karşın dev sosyal medya platformu Facebook'tan yeni bir hamle geldi. Facebook, yanlış bilgi içeren paylaşımlara karşılık kullanıcıların bir uyarı ekranıyla karşılaşacaklarını açıkladı.

Şirket yetkilileri, Dünya Sağlık Örgütü veya güvenilir sağlık kuruluşları tarafından yayınlanan içeriklere herhangi bir uyarı eklenmeyeceğini, uyarı ekranı ile birlikte yanlış bilgi içeren paylaşımlara karşı kullanıcıların doğrudan COVID-19 Bilgi Merkezi'ne yönlendirileceğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Güvenilir sağlık kuruluşlarından gelen bilgilerin yayılmasını yavaşlatmadığımızdan emin olmak istiyoruz. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü ve tanınmış diğer küresel sağlık kuruluşları tarafından yayınlanan içerikte bu bildirim olmayacak." ifadelerine yer verildi.