Facebook'tan Türkiye'ye karşı küstah açıklama

Facebook, Türkiye'den baskı yapıldığı takdirde temsilcisini geri çekebileceğini açıkladı.

2020 yılında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme şartı getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, söz konusu kanun kapsamında aynı zamanda rapor da sunmak zorunda.

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ı kapsayan sosyal medya temsilcileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na rapor gönderdi.

Raporda "Baskıyla karşılaşmamız halinde temsilciyi geri çekeceğiz. Global Network Initiative üyesi olarak taahhütlerimiz ve Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeleri de dahil olmak üzere politikalarımıza uygun olarak hükümet taleplerini incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz.

Kısıtladığımız içeriğe dair detayları mevcut şeffaflık süreçlerimiz doğrultusunda raporlamaya devam edeceğiz." denildi.

Temsilciler, Facebook veya Instagram’da yerel mevzuatın ihlali yönünde bir bildirim yapılması sonrası işletilen süreç hakkında bilgi verdi.

Temsilciler, bir bildirim alındığında önce Facebook Topluluk Standartları veya Instagram Topluluk Kuralları'na göre inceleme yaptıklarını, ihlalin tespiti durumunda içeriğin kaldırıldığını belirtti.

Temsilciler; finansal bilgiler, adres bilgileri ve tıbbi bilgiler de dahil olmak üzere fiziksel veya finansal zarara yol açabilecek kişisel verileri veya yasa dışı kaynaklardan elde edilen gizli bilgilerin olduğu içeriklerin kaldırıldığını açıkladı.

Kamuya mal olmuş kişiler ve özel kişiler arasında ayrım yapıldığını da aktaran temsilciler, tanınmış kişilere ilişkin ciddi saldırıları ve tanınmış kişinin doğrudan gönderi veya yorumda etiketlendiği belirli saldırıları kaldırdıklarını kaydetti.

Temsilciler; insan hakları savunucuları, gazeteciler ve hükümet yetkilileri gibi kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından hedef alınma olasılığı daha yüksek olan kişi gruplarına da güvenlik programı aracılığı ile koruma konusunda yardımcı olduklarını aktardı.