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Dünya Facebook'tan siyasi reklam kararı
Dünya

Facebook'tan siyasi reklam kararı

Facebook, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçiminden sonra sonuçların hemen açıklanmaması ihtimaline karşın siyasi reklamları bir süre askıya alacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 02:33:00 -
Facebook'tan siyasi reklam kararı

Küresel sosyal medya devi Facebook yönetimi tarafından yapılan duyuruda, ABD'nin yeni başkanını belirlemek için 3 Kasım'da yapılacak oylamada, nihai sonuçların hemen belirlenemeyeceği olasılığına dayanarak, seçimi takip eden günlerde de siyasi reklamlara geçici bir yasak getirme kararı alındığı belirtildi.

Kurumun Küresel Politika Yönetimi Başkanı Monika Bickert basın mensupları ile yaptığı görüşmede, siyasi reklamların dışında, yasağın ''anket çağrıları yapan, seçmeni sandıkları izlemeye çağıran, militarize bir dille seçmenlere gözdağı veren'' paylaşımları da kapsadığını açıkladı.

Daha önce de Facebook İcra Kurulu Başkanı Mark Zuckerberg, seçimlerden önceki hafta hiçbir yeni siyasi reklamı kabul etmeyeceklerini ve resmi sonuçlardan önce tarafların zafer ilan etmelerine müsade etmeyeceklerini kaydetti.

Şirket reklam yasağının seçim bittikten sonra en az bir hafta sürmesi gerektiğini açıkladı.

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