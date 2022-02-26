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Teknoloji Facebook'tan Rusya'ya yasaklama! O hesaplar güme gitti
Teknoloji

Facebook'tan Rusya'ya yasaklama! O hesaplar güme gitti

Facebook (Meta), Rus devletine ait medyanın sosyal ağda reklam vermesini ve para kazanmasını yasakladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 11:34:00 -
Facebook'tan Rusya'ya yasaklama! O hesaplar güme gitti

Meta yetkililerinden Nathaniel Gleicher, yaptığı açıklamada, "Rus devlet medyasının dünya çapında reklam yayınlamasını ve platformumuzda para kazanmasını yasaklıyoruz." dedi.

Gleicher, kararın yürürlüğe girmeye başladığını belirterek, "Ukrayna'daki durumu yakından izliyoruz ve platformumuzdaki insanları korumak için attığımız adımları paylaşmaya devam edeceğiz." diye ekledi.

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