  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meclis Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na! Bu büyük bir saygısızlıktır.

Ödül gecesinde saçmalayan oyuncudan büyük iki yüzlülük! Pınar Deniz resmen ifşa oldu

TOKİ son noktayı koydu ama anlayana! Türklere çıkmayan evler Suriyelilere mi çıktı?

Alman Bild bile itiraf etti! Erdoğan'ın izni olmadan...

Türkiye'den balistik füze satın aldılar! Tarihe geçecek anlaşma

BES’i olan EYT’liler için son dakika açıklaması! Artık sona gelindi

Bu adam bir de ayda 56 bin TL maaş alıyor! Telefonda yaptığı şey doğruysa, o para haram zıkkım olsun

Suç örgütlerine 'Silindir' Operasyonu! Bakan Soylu: Bedeli ne olursa olsun suç örgütlerine acımasız olacağız

Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması! "Gerilemeyi sürükleyen..."

Canlı yayında açıkladı! CHP borazanı İsmail Küçükkaya, milletvekili mi oluyor?
Dünya Facebook'tan ABD'ye tehdit! İşte sebebi...
Dünya

Facebook'tan ABD'ye tehdit! İşte sebebi...

Sosyal medya devi Meta, Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasası teklifinin kongreden geçmesi durumunda ABD’deki haber içeriklerini Facebook’tan kaldırmakla tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 14:39:00 - 2022-12-06 14:46:53
Facebook'tan ABD'ye tehdit! İşte sebebi...

ABD merkezli, Instagram, Facebook ve Whatsapp’ın sahibi sosyal medya devi Meta, ABD Senatosunun Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasa (JCPA) teklifine karşı çıktı. Haber kuruluşlarına Facebook ve Google gibi sosyal medya şirketleriyle daha büyük bir reklam geliri payı için toplu pazarlık yapma yetkisi veren tasarıya ilişkin Meta’nın sözcüsü Andy Stone sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Stone, “Eğer Kongre’den ulusal güvenlik mevzuatının bir parçası olarak kötü düşünülmüş bir yasa teklifi geçerse, haberleri platformumuzdan tamamen kaldırmayı düşünmek zorunda kalacağız” dedi. Haber paylaşımının gelirinin küçük bir kısmını oluşturduğunu belirten Meta, zor durumda olan haber kaynaklarına internet trafiği sağladığını iddia etti.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar tarafından sunulan yasa teklifinin şu anda iki partinin de desteğine sahip olduğu biliniyor. Amerikan basın meslek birliği News Media Alliance, Kongre’yi tasarıyı kabul etmeye çağırarak yerel gazetelerin büyük teknoloji şirketleri tarafından kullanılmaya ve suistimal edilmeye direnemeyeceğini aktardı. Özellikle yerel haber kuruluşları pandemi sırasında zorluk çekerken Meta büyük kar elde etmişti.

Avustralya’da haber içerikleri kaldırılmıştı

Avustralya’da Mart 2021'de yürürlüğe giren benzer bir yasanın ardından ülkede Facebook haber akışına erişim kısa süreliğine kapatılmıştı. Meta'dan yasaya ilişkin yapılan açıklamada, "Facebook için haberlerden elde ettiğimiz ticari gelir çok az. Haberler, haber akışında görülen içeriğin yüzde 4'ünden daha azını oluşturuyor" ifadeleri kullanılmıştı. Şirket büyük tepkiler sonrası kararını çekmek zorunda kalmış, Avusturalya hükümetiyle anlaşmaya varmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23