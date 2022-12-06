Facebook'tan ABD'ye tehdit! İşte sebebi...

ABD merkezli, Instagram, Facebook ve Whatsapp’ın sahibi sosyal medya devi Meta, ABD Senatosunun Gazetecilik Rekabet ve Koruma Yasa (JCPA) teklifine karşı çıktı. Haber kuruluşlarına Facebook ve Google gibi sosyal medya şirketleriyle daha büyük bir reklam geliri payı için toplu pazarlık yapma yetkisi veren tasarıya ilişkin Meta’nın sözcüsü Andy Stone sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Stone, “Eğer Kongre’den ulusal güvenlik mevzuatının bir parçası olarak kötü düşünülmüş bir yasa teklifi geçerse, haberleri platformumuzdan tamamen kaldırmayı düşünmek zorunda kalacağız” dedi. Haber paylaşımının gelirinin küçük bir kısmını oluşturduğunu belirten Meta, zor durumda olan haber kaynaklarına internet trafiği sağladığını iddia etti.

Minnesota Senatörü Amy Klobuchar tarafından sunulan yasa teklifinin şu anda iki partinin de desteğine sahip olduğu biliniyor. Amerikan basın meslek birliği News Media Alliance, Kongre’yi tasarıyı kabul etmeye çağırarak yerel gazetelerin büyük teknoloji şirketleri tarafından kullanılmaya ve suistimal edilmeye direnemeyeceğini aktardı. Özellikle yerel haber kuruluşları pandemi sırasında zorluk çekerken Meta büyük kar elde etmişti.

Avustralya’da haber içerikleri kaldırılmıştı

Avustralya’da Mart 2021'de yürürlüğe giren benzer bir yasanın ardından ülkede Facebook haber akışına erişim kısa süreliğine kapatılmıştı. Meta'dan yasaya ilişkin yapılan açıklamada, "Facebook için haberlerden elde ettiğimiz ticari gelir çok az. Haberler, haber akışında görülen içeriğin yüzde 4'ünden daha azını oluşturuyor" ifadeleri kullanılmıştı. Şirket büyük tepkiler sonrası kararını çekmek zorunda kalmış, Avusturalya hükümetiyle anlaşmaya varmıştı.