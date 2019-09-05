Facebook’ta telefon numarası nasıl gizlenir? Facebook numara gizleme nasıl yapılır?

Sosyal medyada kişisel güvenliğinizi koruyabilmek için telefon numaranızın gizlenmesini istiyorsanız; doğru adımları uygulamanız şart. Bir türlü telefon numaranızı gizleyemiyor ve “Facebook’ta telefon numarası nasıl gizlenir?” sorusunun cevabını merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Facebook numara gizleme nasıl yapılır?

Gizlilik önemli

En çok kullanılan sosyal medya alanlarından biri de hiç kuşkusuz Facebook... Sosyal medyada kişisel güvenliğinizin korunmasını arzu ediyorsanız; bazı noktalara dikkat etmeniz son derece önemli. Bunlardan biri de Facebook'ta cep telefonu numaranızın görünür olması. İşte, merak ettiğinizin “Facebook’ta telefon numarası nasıl gizlenir?” sorusunun yanıtı.

Facebook’ta telefon numarası nasıl gizlenir?

Telefon numaranızı gizlemek istiyorsanız; öncelikle sağ üsteki 'Hesap' kısmına tıklayın. Buradan 'Gizlilik ayarları'na girin. Altta bulunan 'Ayarları özelleştir'e tıklayın.

İşte, Facebook numara gizleme adımları...

'Ayarları özelleştir'e tıkladıktan sonra açılan sayfanın en altına inin. Alt tarafta numaranızı göreceksiniz. Numaranızı sadece kendiniz görmek istiyorsanız; numaranızın yanındaki butondan 'Sadece Ben'i seçin.

Telefon numaranızın yalnızca arkadaşlarınızın görmesini arzu ediyorsanız bu sefer butondan 'Sadece Arkadaşlarım'ı seçmelisiniz.