Facebook'ta engellenenler listesi nasıl silinir? Facebook’ta engellenenler listesini sayfadan nasıl kaldırılır?

Facebook'ta engellemeyi kaldırma nasıl yapılır ve Facebook'ta birisinin engellemesini nasıl kaldırırım? Milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook’ta kişiler tanımadığı birini ya da arkadaş olduğu ancak arkadaşlık kurmak istemediği birini engelleyebilmekte. Facebook’ta birini engelleyebildiğiniz gibi engeli de kaldırabilirsiniz. Birisinin engellemesini kaldırdığınızda, o kişi Facebook'ta herkese açık olarak paylaştığınız gönderileri görebilir. Bu kişiyle Facebook'ta otomatik olarak arkadaş olmazsınız. Engellenmesini kaldırdığınız kişiyle arkadaş olmak isterseniz, kendisine bir arkadaşlık isteği göndermeniz gerekir. Bilinmesi gereken önemli bir bilgi de birisinin engellemesini kaldırırsanız, bu kişiyi birkaç gün boyunca yeniden engelleyemezsiniz.

Facebook'ta engellediğim kişilerin listesini nasıl görürüm?

Facebook'ta kimleri engellediğinizi ayarlarınızdan inceleyebilirsiniz.

Facebook'ta birinden gelen mesajların engellemesini nasıl kaldırırım?

Facebook'taki mesajlar, Facebook Sohbet'te görünen mesajlardır. Bir gönderideki yorumlar veya bir profil ya da sayfadaki gönderiler değildir.Facebook'ta birinden gelen mesajların engellemesini bilgisayardan kaldırmak için:

Birini Facebook Sayfamda nasıl engellerim veya engellemesini nasıl kaldırırım?

Sayfanızda sürekli spam içerikler paylaşan kişileri engellemenizi tavsiye ederiz. Kişilerin engellemesini istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz. Birini Sayfanızdan engellediğinizde, engellediğiniz kişi Sayfanızdaki içerikleri Facebook'taki diğer yerlerde paylaşmaya devam edebilir ancak Sayfanızda paylaşımda bulunamaz, Sayfanızdaki gönderileri beğenemez veya bunlara yorum yapamaz, Sayfanıza mesaj atamaz veya Sayfanızı beğenemez. Ayrıca Sayfanızı beğenen birini kaldırabilirsiniz. Birini Sayfanızdan kaldırdığınızda, o kişi artık Sayfanızı beğenmiş olmayacaktır. Bu, Sayfanızın gönderilerini kendi Haber Kaynaklarında veya arkadaşlarının Haber Kaynaklarında takip etmelerini istemediğiniz kişiler için iyi bir seçenektir. Ancak, Sayfalar herkese açık alanlardır ve kaldırdığınız kişiler arzu ettikleri takdirde Sayfanızı tekrar beğenebilirler.