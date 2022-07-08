Facebook'ta engellediğim profillerin listesini nasıl görürüm?

Facebook'ta engellenenler listesi nasıl görülür? Facebook'ta engellediğiniz profilleri ayarlarınızdan inceleyebilirsiniz.

Facebook'ta engellediğiniz profilleri görmek için şu yolu izeyebilirsiniz:

Facebook'un sağ üst kısmındaki aşağı ok simgesine tıklayın.

Ayarlar ve gizlilik'i seçin ve sonra Ayarlar'a tıklayın.

Sol tarafta Gizlilik'e ve sonra Engelleme'ye tıklayın.

Kullanıcıları engelle kısmında Düzenle'ye dokunun ve Facebook'ta engellediğiniz profillerin bir listesini görmek için Engellenenler Listeni Gör'e dokunun. Buradan şunları yapabilirsiniz:

Bir profilin engellemesini kaldırabilirsiniz. Engellemesini kaldırmak istediğiniz profilin adının yanındaki Engellemeyi Kaldır'a tıklayın. Facebook'ta birisinin engellemesini kaldırma hakkında daha fazla bilgi alın.

Bir profili engelleyebilirsiniz. Engellemek istediğiniz profilin adını girin, daha sonra Engelle'ye tıklayın ve onaylamak için [Ad]'ı Engelle'yi seçin. Facebook'ta bir profili engellediğinizde ne olacağı hakkında daha fazla bilgi alın.