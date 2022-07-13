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Teknoloji Facebook'ta arkadaşımı engelledim nasıl kaldırabilirim?
Teknoloji

Facebook'ta arkadaşımı engelledim nasıl kaldırabilirim?

Engellemeyi kaldırma nedir ve Facebook'ta bir profilin engellemesini nasıl kaldırırım? Facebook arkadaş engelini kaldırma nasıl yapılır? Facebook engellenenler listesi nasıl bakılır? Messenger Spam mesajı nasıl kaldırılır? Engellenen kişileri nasıl görebilirim? soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla sorgulanmakta. İşte Facebook'ta engellenenlerin listesini görüntülemede yapılacak işlemler.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 13:21:00 - 2022-07-13 13:22:15
Facebook'ta arkadaşımı engelledim nasıl kaldırabilirim?

Facebook'ta bir profilin engellemesini kaldırdığınızda bu profil Facebook'ta herkese açık olarak paylaştığınız gönderileri görebilir. Bu profille Facebook'ta otomatik olarak arkadaş olmazsınız. Engellenmesini kaldırdığınız bir profille arkadaş olmak isterseniz bu profile bir arkadaşlık isteği göndermeniz gerekir.

Facebook'un sağ üst kısmındaki aşağı ok simgesine tıklayın.

Ayarlar ve gizlilik'i seçin ve sonra Ayarlar'a tıklayın.

Ayarlarınızın sol sütununda Engelleme'ye tıklayın.

Kullanıcıları Engelle kısmında engellediğiniz profillerin listesini görürsünüz.

Engellemesini kaldırmak istediğiniz profilin yanında Engellemeyi Kaldır'a tıklayın.

Profilin engellemesini kaldırma işlemini tamamlamak için Onayla'ya tıklayın. Bir profilin engellemesini kaldırırsanız bu profili birkaç gün boyunca yeniden engelleyemezsiniz.

 

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