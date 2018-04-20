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Facebook'a toplu davanın yolu açıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkili mahkeme Facebook'un kullanıcılarının izni olmadan biyometrik verilerini kaydetmesine karşı açılan toplu şikayeti kabul etti.

20 Nisan 2018 Cuma 15:36
Facebook'a toplu davanın yolu açıldı

San Francisco'da bir mahkeme Facebook'un izinsiz biyometrik verileri kaydetmesine karşı yapılan toplu şikayeti kabul etti. Toplu şikayet başvurusunu değerlendiren mahkeme Pazartesi günü açıkladığı kararda, şikayet gerekçesini haklı bularak, toplu dava açılmasının yolunu açmış oldu.

Yargıç kararına gerekçe olarak, tartışmalı yüz tanıma uygulamasına yönelik ihtilafın çözümünde en etkili yolun toplu şikâyetler olduğunu gösterdi.

ABD'nin Illinois eyaletinden Facebook kullanıcıları, şirketin kullanıcıların izni olmadan özel yaşama müdahale ettiğini öne sürerek, toplu şikayette bulunmuştu.

Facebook ise kullanıcıların şikâyetinin dayanağı olmadığını belirtiyor. Yüz tanımlama uygulaması, internette kişileri fotoğraflarıyla aratmaya olanak tanıyor.

Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Mark Zuckerberg kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılması skandalına ilişkin geçen hafta ABD Kongresi'nde ifade vermişti.

Zuckerberg, şirketin kurucusu olarak Facebook’un yaptığı yanlışlardan sorumlu olduğunu belirtmişti. Ayrıca şirketin yalan haber, seçimlere dış müdahale, nefret söylemi ve veri gizliliği de dahil sosyal medyanın kötüye kullanılmasını engellemek için yeterince çaba göstermediğini de kabul etmişti.

Cambridge Analytica adlı siyasi danışmanlık şirketinin Facebook için geliştirdiği bir uygulama üzerinden 87 milyona yakın kullanıcının verilerine izinsiz şekilde ulaştığı ortaya çıkmıştı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:36
  1. Facebook
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Mark Zuckerberg

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