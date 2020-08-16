Facebook'a Tiktok benzeri özellik geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, uygulama içerisinde Tiktok benzeri bir video formatını test etmeye başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kısa süreli videolar özelliğiyle birlikte kullanıcıların Tiktok gibi aşağı kaydırarak videoları izleyebilecekleri belirtildi.

Şirket yetkililerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sürekli olarak yeni araçlar test ediyoruz. Böylece insanların kendilerini nasıl ifade etmek istediklerini öğrenebiliriz. Kısa süreli videolar oldukça popüler ve biz de insanlara Facebook üzerinde bu deneyimi sunmak için yeni yollar arıyoruz." ifadelerine yer verildi.