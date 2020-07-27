Facebook'a milyon dolarlık tazminat şoku!
Sosyal medya devi Facebook, 2015 yılında açılan bir davada yüz tanıma teknolojilerinin kullanımının yasalara uygun olmadığı gerekçesiyle suçlu bulunarak 650 milyon dolar tazminat cezası aldı.
Son zamanlarda açılan davalarla gündeme gelen dev sosyal medya platformu Facebook, ABD'nin Illinois eyaletinde 2015 yılında açılan bir davada, yüz tanıma teknolojilerinin kullanımının gizlilik yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle suçlu bulunarak 650 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı.
Alınan karar neticesinde, Facebook'un kullanıcıların verilerini toplamadan önce herhangi bir bilgilendirme yapmadığı ve 2011 yılı itibarıyla platforma fotoğraf yükleyen Illinois eyaletindeki tüm kullanıcılara 400 dolar ödeme yapacağı belirtildi.