Facebook'a dev özellik!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook, 50 kullanıcıya kadar görüntülü görüşme imkanı sunan "Messenger Rooms" isimli yeni özelliğini duyurdu.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, yeni özellikle birlikte görüntülü görüşmeyi başlatacak kişinin, istediği takdirde şifre belirleyebileceği, herhangi bir katılımcıyı görüşmeden atabileceği gibi yetkilerinin olacağı da belirtildi.