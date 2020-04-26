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Teknoloji

Facebook'a dev özellik!

Dev sosyal medya platformu Facebook, 50 kullanıcıya kadar görüntülü görüşme imkanı sunacak "Messenger Rooms" isimli yeni bir özelliğini duyurdu.

2020-04-26 04:56:00 -
Facebook'a dev özellik!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Facebook, 50 kullanıcıya kadar görüntülü görüşme imkanı sunan "Messenger Rooms" isimli yeni özelliğini duyurdu.

Facebook tarafından yapılan açıklamada, yeni özellikle birlikte görüntülü görüşmeyi başlatacak kişinin, istediği takdirde şifre belirleyebileceği, herhangi bir katılımcıyı görüşmeden atabileceği gibi yetkilerinin olacağı da belirtildi.

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