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Ekonomi Facebook yine para bastı
Ekonomi

Facebook yine para bastı

ABD merkezli şirket Facebook'un geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 35 artarak 29 milyar dolara yükselirken, net karı yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 01:41:00 -
Facebook yine para bastı

Facebook, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 artışla 29 milyar dolara çıktı. Facebook, 2020'nin aynı döneminde 21,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bu dönemde Facebook'un elde ettiği gelir beklentilerin gerisinde kalırken, şirketin üçüncü çeyrekte 29,6 milyar dolarlık gelir açıklayacağı tahmin ediliyordu.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'nin temmuz-eylül döneminde 7,8 milyar dolar net kar elde etmişti.

Facebook'un 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2,71 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,22 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış kaydedildi. Günlük aktif kullanıcı sayısı, eylül ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 6 artarak 1,93 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 6 artışla 2,91 milyar oldu.

Şirket, yılın dördüncü çeyreğinde ise gelirinin 31,5 milyar dolar ile 34 milyar dolar arasında olmasının beklendiğini bildirdi. Analistler, şirketin dördüncü çeyrek gelirinin 34,8 milyar dolar civarında olmasını bekliyordu.

Facebook'un açıklamasında, Apple'ın iOS 14 değişikliklerinden kaynaklı sebepler, makroekonomik ve yeni tip korornavirüs (Kovid-19) ile ilgili faktörler ışığında dördüncü çeyreğe ilişkin belirsizlik olduğu aktarıldı.

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