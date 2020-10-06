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Dünya Facebook ve Twitter'dan Trump'a şok! Biri sildi, diğeri gizledi
Dünya

Facebook ve Twitter'dan Trump'a şok! Biri sildi, diğeri gizledi

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bazı kişiler için Kovid-19, gripten daha az ölümcül." ifadelerini kullandığını paylaşımını sildi. Twitter söz konusu paylaşımı kaldırmazken, Trump'ın mesajına "yanlış bilgi" uyarısı ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:55:00 -
Facebook ve Twitter'dan Trump'a şok! Biri sildi, diğeri gizledi

Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevsimsel gribin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) daha ölümcül olduğunu savunduğu paylaşımını sildi.

Kovid-19 tedavisine Beyaz Saray'dan devam eden Trump'ın sabah saatlerinde Twitter ve Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bazı kişiler için Kovid-19, gripten daha az ölümcül." ifadelerini kullanması sosyal medya şirketlerini harekete geçirdi.

Facebook, Trump'ın Kovid-19 konusunda yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle söz konusu paylaşımı sildi.

Twitter'dan 'yanlış bilgi' uyarısı

Twitter ise Trump'ın paylaşımını kaldırmadı ancak söz konusu paylaşıma, "Bu tweet, Kovid-19 konusunda yanlış ve zararlı bilgi yaydığı için Twitter kurallarını ihlal etmiştir. Ancak Twitter, bu tweetin erişilebilir kalmasının kamunun yararına olabileceğine karar vermiştir." şeklinde bir uyarı ekledi.

Trump, paylaşımında "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, bazı kişiler için Kovid-19 gripten daha az ölümcül." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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