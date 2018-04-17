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Facebook ve Twitter'da fake hesapların devri sona eriyor

Social Network temelli bu anlaşma, sahte hesapların ağlarındaki diğer kullanıcılarla olanaksız bağlantılar kurmaya eğilimli olduğu varsayımına dayanıyor.

17 Nisan 2018 Salı 21:43
Facebook ve Twitter'da fake hesapların devri sona eriyor

Bu yeni geliştirilen algoritmaya göre 2 kullanıcı arasındaki bağlantılar ve ortak olarak lanse edilebilecek ilgi alanları tespit edilebiliyor. Özetle bu iki kişi arasındaki bağın ne olabileceği sistem tarafından tahmin ediliyor, eğer çıkan sonuçlar tutarsız ise diğer bağı olan kullanıcılar ile de karşılaştırılıp hesaba dair bir sonuca ulaşılıyor.

Şu an için bu algoritmanın test sürecinde oldukça başarılı sonuçlar verdiğini belirten uzmanlar. Bu konu üzerindeki titizliklerini de "Kullanıcı gizliliğini korumak adına yaşanan başarısızlıklar, insanlara dayatılan rahatsız edici sahte haberler ve Rusya'nın seçimleri etkilemek için sosyal medyayı hedef alması gibi konular bugünlerde sahte kullanıcıları kökünü kazımamız için oldukça geçerli bir sebep" cümlesi ile açıklıyor.

Kendi geliştirmiş oldukları algoritmanın oldukça güçlü olduğunu ve doğruluk oranının son derece yüksek olduğunu savunan geliştiriciler, bu algoritmanın yalnızca sosyal medya alanında değil günümüzde hızla yaygınlaşan siber terör alanında da oldukça faydalı bir savunma silahı haline geleceğinden emin gözüküyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:43
  1. Facebook
  2. Rusya
  3. Twitter

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