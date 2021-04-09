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Teknoloji Facebook ve Instagram yine çöktü
Teknoloji

Facebook ve Instagram yine çöktü

Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'da henüz açıklanmayan bir nedenle bazı kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 01:07:00 -
Facebook ve Instagram yine çöktü

Milyonlarca kullanıcı sosyal medya devleri Instagram ve Facebook'a giriş sağlayamadı.

İnstagram uygulamasına giren kullanıcılar öncelikle 'İnternet Bağlantısı Yok' uyarısını aldı ve ardından 'akış yenilenemedi' hatasıyla karşılaştı.

Twitter'da en çok konuşulan konu oldu

Twitter'da birçok kullanıcı, Facebook ve Instagram'a giremediklerini belirten paylaşımlar yaptı. Soruna ilişkib henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen ayda çökmüştü

Geçen ayda instagram, Facebook, Whatsapp uygulamalarında çökme problemi yaşanmıştı.

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