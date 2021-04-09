Facebook ve Instagram yine çöktü
Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'da henüz açıklanmayan bir nedenle bazı kullanıcıların erişim sorunu yaşadığı belirtildi.
Milyonlarca kullanıcı sosyal medya devleri Instagram ve Facebook'a giriş sağlayamadı.
İnstagram uygulamasına giren kullanıcılar öncelikle 'İnternet Bağlantısı Yok' uyarısını aldı ve ardından 'akış yenilenemedi' hatasıyla karşılaştı.
Twitter'da en çok konuşulan konu oldu
Twitter'da birçok kullanıcı, Facebook ve Instagram'a giremediklerini belirten paylaşımlar yaptı. Soruna ilişkib henüz bir açıklama yapılmadı.
Geçen ayda çökmüştü
Geçen ayda instagram, Facebook, Whatsapp uygulamalarında çökme problemi yaşanmıştı.