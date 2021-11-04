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Teknoloji Facebook Türkiye'den önemli açıklama
Teknoloji

Facebook Türkiye'den önemli açıklama

Facebook Türkiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 13:47:00 -
Facebook Türkiye'den önemli açıklama

Facebook Türkiye yetkilileri Dijital Mecralar Komisyonu’na açıklamada bulundu. Şirket temsilcileri, "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz" dedi.

Facebook'un Türkiye temsilcilerinden açıklama geldi.

Facebook yeni adıyla Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonunda.

Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir" dedi.

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Yeşil "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlülüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz" dedi.

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