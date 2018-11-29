Facebook, "Sınırları Aşan Türkiye" projesini başlattı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, "Facebook, Türkiye'nin katma değerinde 15 milyar liralık bir artışa neden olmuş. 'Sınırları Aşan Türkiye' projesi ile bu etki, daha da yukarı çıkacaktır." dedi.

Facebook'un Türkiye'de başlattığı "Sınırları Aşan Türkiye" projesinin lansmanı TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zetytinoğlu, Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve önemli paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan ve dört ayaktan oluşan "Sınırları Aşan Türkiye" projesinde, işletmeleri ve KOBİ'leri Facebook ve uygulama ailesini kullanarak büyümeleri ve sınırları aşmaları için desteklemek adına bir farkındalık kampanyası başlatılması hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca Facebook, Türkiye'deki yatırımını genişletmek adına TOBB ve Habitat iş birliğinde 2019 yılında İstanbul'da bir Girişimcilik ve Sosyal Etki Merkezi açacak. Toplantıda projenin ilk ayağı olan ve Deloitte tarafından hazırlanan "Ekonomik ve Sosyal Etki Raporu"nun sonuçları da paylaşıldı.



TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, toplantıdaki konuşmasında TOBB olarak, projeye destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"TOBB olarak İstanbul'u tüm bu coğrafyanın girişimcilik merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bunun için bugün burada yeni bir adımı atıyoruz. Yeni sanayi devriminin simgesi haline gelen Facebook ile İstanbul'umuza bir inovasyon hub'ı kazandırmak için yola çıktık. Facebook, milyarlarca insanı birbirine bağlayan ve toplumsal fayda sağlamak isteyen toplulukların etkisini artıran, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri.

Facebook aynı zamanda faaliyet gösterdiği ülkelerdeki işletmelerin, dünyaya açılmasına da katkı sunan bir platform. Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson'a, bu merkezi açmak için İstanbul'u seçmelerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Habitat Derneği'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Zeytinoğlu, bu proje kapsamında söz konusu merkezden işletmelerin yararlanması için TOBB olarak çalışacaklarını söyledi.

Zeytinoğlu, proje kapsamında yapılacak çalışmalara değinerek, dünya ekonomisinin yönünü teknolojik gelişmelerin belirlediğini belirtti.

İçinde bulunulan devrin 'Dijitalleşme Devri' olduğuna dikkati çeken Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapay zeka, sonuçları itibarıyla, dünya ekonomisi üzerinde, önceki buluşlardan çok daha büyük etkiye neden olacak. Araştırmalara göre, 2000'li yıllarda bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasının milli gelir üzerindeki etkisi, yıllık binde 6. Yapay zekanın, 2030 yılına kadar, dünya ekonomisindeki etkisinin büyümesine yüzde 1,2 katkı yapacağı tahmin edilmekte. OECD'nin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'deki işlerin yüzde 60'ı, yapay zeka ve otomasyonun tehdidi altında.

Rüzgar esmeye başlayınca kimileri duvar örer, kimileri yel değirmeni yapar. Biz Türk iş dünyası olarak yel değirmeni yapan tarafta olmak için çalışıyoruz. Deloitte'un yaptığı çalışmada, Facebook'un Türkiye ekonomisi üzerindeki olumlu etkisi net şekilde ortaya kondu. Facebook, Türkiye'nin katma değerinde 15 milyar liralık bir artışa neden olmuş. 'Sınırları Aşan Türkiye' projesi ile bu etki, daha da yukarı çıkacaktır."





- "Türkiye'de ekonominin büyümesi ve istihdamın yaratılması adına inanılmaz fırsat görüyoruz"





Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, Türkiye'nin Facebook'un Türkiye'ye verdiği önemden bahsetti.

Facebook'un, platformları aracılığıyla Türkiye ekonomisine 15,3 milyar lirası katma değer sağladığını, bu katkıları sonucunda ülkede 209 bin istihdam sağlandığını belirten Everson, Türklerin hızlı öğrenen, dayanıklı kişiler olduğunu söyledi.

Everson, Türkiye'de görüşme gerçekleştirdiği şirketlerin yaklaşımlarından ve Facebook ile dünyaya açılan şirketlerden söz ederek, projeye ilişkin, "Türkiye'de ekonominin büyümesi ve istihdamın yaratılması adına inanılmaz fırsat görüyoruz. " ifadelerini kullandı.





- "Şu andan itibaren Türkiye'ye çok daha fazla katkıda bulunmaya hazırız"





Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Türkiye'nin Facebook için pek çok açıdan çok değerli bir ülke olduğunun altını çizerek, bir Türk olarak, hem Türkiye ekonomisine hem de Türk halkına katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi.

"Sınırları Aşan Türkiye" projesi hakkında bilgi veren Matraş, genel hatlarıyla proje kapsamında Türkiye'de her boyuttan işletmenin yerel ve global anlamda büyümesine destek vermek, Türk toplumuna katkıda bulunmak için bir dizi çalışmanın ve yatırımların yapılacağını anlattı.

Projenin ilk ayağı olarak Deloitte tarafından hazırlanan "Ekonomik ve Sosyal Etki Raporu"nun hazırlandığını bildiren Matraş, şunları söyledi:

"Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger gibi platformların KOBİ'lerin büyümesinde ve sınırlarını aşmasında ne kadar büyük etkisi olduğunu gördük. Bu yüzden şu andan itibaren Türkiye'ye çok daha fazla katkıda bulunmaya hazırız. Gelecek dönemde hem işletmelerin büyümesine yönelik hem toplumun dijital beceriler kazanmasına yönelik çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

TOBB ve Habitat Derneği ile birlikte, önümüzdeki sene Türkiye'de bir Girişimcilik ve Sosyal Etki Merkezi açmayı planlıyoruz. Bugünden itibaren KOBİ'lerle eğitimlere başlayacağız. Türkiye'nin ekonomik anlamda çok önemli bir dönemden geçtiği bu zamanda bunu yapabiliyor olmak bizi çok mutlu ediyor. Umarım Türkiye'ye olan inancımız diğer yabancı yatırımcılara da pozitif mesajlar verir, özellikle teknoloji alanında yeni bir dönemin Türkiye için başlangıcı olur."





- "Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon KOBİ'nin 1,7 milyonu şu an Facebook üzerinde aktif"





Matraş, hazırlanan rapor sonuçlarına ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon KOBİ'nin 1,7 milyonunun şu an Facebook üzerinde aktif olarak bulunduğunu dile getiren Matraş, yapılan anket sonuçlarına göre KOBİ'lerin yüzde 97'sinin müşterilerine ulaşmak için Facebook platformlarını kullandığını bildirdi.

Matraş, bunların yüzde 91'inin de platforma katıldıktan sonra çok daha fazla istihdam yaptığına söylediğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Yüzde 89'u, başka şehirlere veya ülkelere satış yapabilmesine destek olduğunu söylüyor. Bunlar büyük rakamlar, biz de önümüzdeki dönemde çok daha fazla yatırım yapmak, ekonomiye olan etkimizi artırmak istiyoruz. 'Ekonomik ve Sosyal Etki Raporu'na göre, yılda 15,3 milyar lira ekonomik etki yaratıyoruz Türkiye ekonomisinde. Bugüne kadar toplamda da 209 bin kişi istihdam katkısı yaptığımızı gördük. Dünya genelinde 135 milyon insan Türkiye'deki işletmelere Facebook üzerinden yurt dışından bağlanıyor, bunu gördük."

Derya Matraş, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gönderdiği, G20 toplantıları nedeniyle toplantıya katılamadığını içeren tebrik mesajını da katılımcılarla paylaştı.









- "Girişimcilik Merkezi'ni 2019'da açmak çok mühim"





TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Türkiye'nin teknolojide geldiği noktaya işaret ederek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın iş dünyasından gelmesi nedeniyle, girişimcilere verdiği destek ve önemden bahsetti.

Projenin Türkiye için önemine dikkati çeken Sabancı, şunları söyledi:

"Bu, iyi bir lansman. Benim tabirimle 'iyi bir gaz.' Ülkemizin buna ihtiyacı var çünkü her şeyimiz var, sadece biraz daha 'Hadi ya, hadi kardeşim, hadi kızım, hadi bacım, canım.' diyebilmemiz gerekiyor. Bunu becermek için de icraat çok önemli.

TOBB, Facebook ve Habitat bir araya geldi projede ama bu bahsedilen Girişimcilik Merkezi'ni 2019'da açmak çok mühim, Nisan-Mart erken belki ama Mayıs gibi bir tarihi netleştirelim, iş soğumasın. Habitat Derneği şimdiye kadar 1,3 milyon gence dokunmuş, teşekkür etmekten başka ne diyebilirim buna."



