Facebook, Rusya'ya para ödedi

Interfax ajansının haberine göre Facebook, Rusya'nın "yasa dışı" olarak tanımladığı içeriği platformdan kaldırmaması sebebiyle 17 milyon ruble (yaklaşık 229 bin dolar) para cezası ödedi.

Facebook'un şemsiye şirketi Meta ile Google, şüpheli içeriklerin mükerrer ihlali nedeniyle gelecek hafta bir dava ile karşı karşıya. Şirketler, yıllık gelirlerinin bir kısmını kapsayacak bir cezalandırmaya muhatap olabilir.

Facebook'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Telegram'a 15 milyon ruble ceza

Moskova yönetimi, bu yıl teknoloji şirketleri üzerineki baskıyı artırdı.

Interfax ajansı, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın da 15 milyon ruble para cezası ödediğini bildirdi.