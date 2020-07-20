Facebook Messenger'a yeni özellik eklendi

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, bünyesindeki mesajlaşma uygulaması Messenger'a yeni eklediği ekran paylaşım özelliğini duyurdu. Yayınlanan özellik ile birlikte kullanıcıların, hem birebir görüşmelerde hem de 8-16 kişilik grup görüşmelerinde konuştukları kişilerle ekranlarını eş zamanlı olarak paylaşabilecekleri belirtildi.

Söz konusu yeni özellik, Facebook Messenger'ın son güncellemesiyle birlikte hem Android hem de iOS platformlarında yayınlandı.

Ekran paylaşım özelliği nasıl kullanılır?

Ekran paylaşım özelliğini aktif hale getirmek için görüşme esnasında telefonun ekranını yukarı doğru kaydırmak, kaydırdıktan sonra 'Ekranı paylaş' seçeneğine tıklamak ve daha sonra özelliği kullanmak için onay vermek yeterli.