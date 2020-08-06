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Aktüel

Facebook, "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle Trump'ın paylaşımını sildi

Yeniakit Publisher
2020-08-06 04:25:25 -
Facebook, "Kovid-19 hakkında yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle Trump'ın paylaşımını sildi

WASHINGTON (AA) - Sosyal medya platformu Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi sayfasından paylaşılan bir videoyu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında "yanlış iddialar" içerdiği gerekçesiyle kaldırdı.

Trump ile Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformları arasındaki "paylaşım" gerginliği bu kez de Facebook'ta yaşandı.

Facebook, Trump'ın platformdaki resmi sayfasından paylaşılan, Kovid-19 ile ilgili bir videoyu yayından kaldırdı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Facebook yetkilileri, "Bu video, bir grup insanın Kovid-19'a karşı bağışıklık kazandığına yönelik, yanlış iddialar içeriyor. Bu durum, bizim Kovid-19 dezenformasyonunu önlemeye yönelik politikalarımızın ihlalidir." ifadesini kullandı.


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