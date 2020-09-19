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Teknoloji Facebook işletmelere özel yeni uygulamasını duyurdu
Teknoloji

Facebook işletmelere özel yeni uygulamasını duyurdu

Dev sosyal medya platformu Facebook, işletmelerin işini kolaylaştıracak 'Facebook Business Suite' isimli yeni uygulamasını duyurdu. Böylece şirketlerin tek bir uygulama üzerinden Facebook, Instagram ve Messenger hesaplarını yönetmeleri mümkün olacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 21:06:00 -
Facebook işletmelere özel yeni uygulamasını duyurdu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Facebook, işletmelerin işini büyük ölçüde kolaylaştıracak yeni bir uygulama yayınladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu uygulamayla birlikte özellikle küçük işletmelerin işini kolaylaştırmanın ve tüm işletmelerin müşterilerine daha kolay erişebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.

Facebook Business Suite isimli yeni uygulama ile birlikte şirketler, Facebook, Instagram ve Messenger hesaplarını tek bir elden yönetebilecek.

Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden gelen bildirimler de uygulama üzerinden görülebilecek. Şirketlerin isterlerse uygulama üzerinden reklam oluşturmaları da mümkün olacak. Ancak uygulamanın kullanılabilmesi için Facebook ve Instagram hesaplarının işletme hesapları ile bağlaması gerekecek.

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