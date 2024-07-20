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Teknoloji Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın o özellikleri AB ülkelerinde olmayacak
Teknoloji

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın o özellikleri AB ülkelerinde olmayacak

Yeniakit Publisher
2024-07-20 18:10:00 -
Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın o özellikleri AB ülkelerinde olmayacak

Meta, Avrupa'da düzenleyici belirsizlikler nedeniyle yapay zeka modellerinin çıkışını erteledi.

Son yıllarda yapay zeka teknolojileri oldukça gelişmiş durumda. Bu pazara dev yatırımlar yapan markalar, kendi teknolojilerini geliştirerek yarışta bir adım önde olmak istiyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, yeni bir ücretsiz yapay zeka paketi kullanıma sundu.

Meta AI Asistanı ve Llama 3 modeli; Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamalarının hepsinde kullanılabiliyor.

Meta AI’dan tavsiye isteyebilir, kendisine matematik soruları sorabilir veya dilediğiniz gibi sohbet edebilirsiniz.

Küreselde aşamalı olarak erişime açılan Meta AI, şimdilik ülkemizdeki kullanıcılara sunulmadı.
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AB ÜLKELERİNDE KULLANILAMAYACAK

Meta, Avrupa Birliği'nde düzenleyici belirsizliklerden dolayı yapay zeka modellerinin yayınını ertelediğini açıkladı.

Şirket, Avrupa Birliği'nin düzenleyici belirsizliklerini gerekçe göstererek, bir sonraki çok modlu yapay zeka modelini ve gelecekteki modellerini AB ülkeleri için askıya aldığını açıkladı

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