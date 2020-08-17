Facebook, Instagram ve Messenger sohbetleri birbirlerine entegre edilecek

Geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcılar İnstagrama girdiğini zaman aşağıda bulunan fotoğraftaki izin verme paneli ile karşılaştılar.

Bu fotoğraf akıllara, Facebook ile İnstagram mesajları birleşiyor mu? sorusunu getirdi. Görünene göre Facebook, kullanıcılar İnstagram'da gezinse bile Facebook Messenger'daki arkadaşları ile mesajlaşabilecek. Uygulamaların birbirleri ile olan entegresinin amacı, kullancıların daha kolay ve hızlı bir şekilde etkileşimde bulunmaları. Fotoğraftaki güncelle (update) butonuna bastığınızda İnstagram DM kutusu simgesi bir anda Facebook Messenger simgesine dönüşüyor ve Mesaj kutuları mavi ve mor renkler arasında değişiyor. Yanlız şuan için resmi olarak kullanımda değil.

Neyin ne olacağı şuan için belli olmasa da ileriki zamanlarda İnstagram üzerinden Messenger'daki arkdaşlarımız ile konuşabileceğiz. Resmi olarak Mark Zuckerberg'ten bir açıklama gelmesede ileriki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.