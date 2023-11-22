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Aktüel Facebook ilanları için "kimlik doğrulama" şartı! Yeni dönem resmen başlıyor
Aktüel

Facebook ilanları için "kimlik doğrulama" şartı! Yeni dönem resmen başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-22 00:16:00 - 2023-11-22 00:36:36
Facebook ilanları için "kimlik doğrulama" şartı! Yeni dönem resmen başlıyor

Ticaret Bakanlığı, Facebook'ta artık kimlik doğrulama ile ilan verilebileceğini, entegrasyon sağlanana kadar ise yeni ilan yayımlanmayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın ilan sitelerine ilişkin 31 Ağustos'ta yaptığı düzenleme 1 Kasım'da yüyürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, bundan sonra Facebook'a kimlik doğrulama ile ilan verilebilecek.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından 31 Ağustos'ta yapılan düzenlemeler ile ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirildiği, bahse konu düzenlemelerin 1 Kasım'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Bakanlık bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden ilan platformları tarafından üyelik öncesinde veya ilk ilan girişinde kimlik doğrulaması yapılmasına olanak sağlandığı aktarıldı.

HALİHAZIRDA YAYINDA OLAN İLANLAR KALDIRILIYOR

Açıklamada, "Ayrıca, ilan platformları arasında ortaya çıkabilecek haksız rekabetin önlenmesini teminen, EİDS'e entegrasyon sağlayıncaya kadar Facebook-Marketplace uygulaması üzerinden yeni taşıt ve emlak ilanı yayımlanması durdurulmuş olup halihazırda yayımda olan ilanların kaldırılmasına başlanmıştır." denildi.

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