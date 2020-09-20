Facebook hoşgeldin

Facebook kayıt ol | Neredeyse herkesin bir sosyal medya hesabı var. Hatta yeni doğan bebeklerin bile isimlerine hesaplar açılıyor. Elbette uzmanlar çocuklar adına ailelerin bu tip hesaplar açmasının doğru olmadığını belirtiyor. Sosyal medya üzerinden ne yazık ki sanal zorbalığa maruz kalan milyonlarca çocuk ve genç var. Bu sebeple ailelerin çocuklarının görüntülerini, konumlarını paylaşmamaları öneriliyor. Çocuklar illa bir sosyal medya hesabı kullanacaksa da ebeveynlerin sık sık bu hesapları kontrol etmesi öneriliyor. Sanal zorbalığa karşı evlatlarınızı uyarmanız, en ufak bir zorbalık karşısında korkmak yerine sizinle konuyu paylaşabilecek bir özgüven aşılamanız gerekiyor.

Sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla sohbet edebilir, video izleyip haber okuyabilirsiniz. Peki, Facebook hesabı nasıl açılır?

Facebook kaydol

Facebook hesabı bulunmayanlar ya da yeni bir hesap açmak isteyenler internette ‘Facebook Kaydol’ , ‘Facebook hosgeldin’ ifadelerini araştırıyor. Yeni bir hesap açmak için ad, soyad, cep telefonu numarası ya da e posta adresi gerekiyor. Doğum tarihi ve cinsiyet kısımlarını doldurduktan sonra ise hesabınız açılacaktır. Cep telefonunuza ya da mailinize gelecek doğrulama kodunun ardından hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

FACEBOOK HESABI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Facebook indir

Facebook kullanan vatandaşlar mobil cihazlarına Facebook uygulamasını nasıl indirmeleri gerektiğini araştırıyor. Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak Facebook uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.

Facebook hesap silme

Facebook hesabını silmek isteyenler bunun için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız o güne kadar yaptığınız tüm paylaşımlar da silinecektir. Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmek için öncelikle hesabınıza giriş yapın. Facebook anasayfasının üst kısmındaki ok simgesine tıklayın. Buradan Ayarlar ve Gizlilik ayarlarına tıklayıp Ayarlar'ı seçin. Sol üst bölümdeki Facebook Bilgileri'ne tıklayın. Dondurma ve Silme seçeneğine tıklayın. Hesabı Kalıcı Olarak Sil seçeneğini seçin ve adımları takip edin.

Facebook dondurma

Facebook hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz. Bunun için hesabınızı dordurmanız gerekiyor. Hesabınızı dondurduktan sonra kullanıcı adı ve şifrenizle hesaba giriş yapıp sayfanızı aktif hale getirmiş olursunuz.

Facebook Ayarlar kısmına gidin. Ayarlar ve Gizlilikten Ayarlar'a tıklayın. Facebook Bilgilerin'e tıklayıp Dondurma ve Silme'ye basın. Hesabı dondur seçeneğine tıklayın ve adımları takip edin.

Facebook şifre değiştirme

Facebook şifrenizi zaman zaman güvenliğiniz için değiştirmeniz doğru olacaktır. Pek çok kişi Facebook şifresinin nasıl nereden değiştirileceğini merak ediyor. Facebook şifrenizi değiştirmek için Ayarlar-Güvenlik ve Giriş kısmını tıklayın. Şifreyi değiştir seçeneğinin yanında bulunan Düzenle'ye tıklayarak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Facebook kişi engelle

Facebook hesabınızı bazı kişilerin görmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için Ayarlar-Kişiler ve Diğer Sayfalar bölümüne tıklayın. Engellemek istediğiniz kişiyi seçin ve engellemeyi onaylayın.

Facebook engelli kişi kaldırma

Facebook’ta engellediğiniz bir kişinin engelini kaldırmanız mümkün. Ayarlar-Kişiler ve Diğer Sayfalar kısmından engellenen kişinin engelini kaldırabilirsiniz.

Facebook video indir

Facebook’ta pek çok kişi ve sayfa video paylaşımı yapıyor. Bu videoları beğenenler ve telefonlarına indirmek isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini inceliyor. Facebook’ta izlediğiniz bir videoyu doğrudan indirmeniz mümkün değil. Bunun için indirmek istediğiniz videonun linkini kopyalayın ve Facebook videosu indiren sitelerden birini açıp linki buraya yapıştırın. Bu yöntemle videoyu istediğiniz formatta indirebilirsiniz.

Facebook’tan görüntülü arama

Pandemi sürecinde görüntülü konuşma alışkanlığı neredeyse her eve girdi. Aileler, arkadaşlar birbirleriyle görüntülü olarak konuşmayı tercih ediyor. Vatandaşlar, Facebook üzerinden görüntülü konuşmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Facebook’ta mesajlar kutunuza yani Messenger’a gidin. Konuşmak istediğiniz kişiyi seçin ve kamere işaretine dokunun. Böylelikle görüntülü arama başlatmış olacaksınız.

Facebook’tan arkadaş bulma

Facebook sayfanıza girdiğinizde üst kısımdaki insan figürüne tıklayın. Buradan öneriler kişileri ve arkadaşlık isteği gönderenleri görebilirsiniz. Ayrıca arama kısmından kişi bulabilirsiniz.

Facebook instagram hesabı ekleme

Facebook ve İnstagram hesaplarını birbirine bağlayabilirsiniz. Böylelikle bir yerde yapacağınız paylaşım diğerine de yansıyacaktır. Facebook ayarlar kısmına tıklayınız. Buradan Hesap Ekle'yi seçip hesaplarınızı bağlayabilirsiniz.

Facebook’tan WhatsApp aranıyor mu?

Facebook kullanıcıları WhatsApp’tan bir kişiyi aramalarının mümkün olup olmadığını araştırıyor. Şimdilik bu mümkün değil ama Facebook bu projeyle ilgili çalışmasını sürdürüyor. Birkaç ay içerisinde Messengar’dan Facebook’u, Faebook’tan Messenger’a aramak mümkün hale gelecek.