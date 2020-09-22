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Teknoloji Facebook hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?
Teknoloji

Facebook hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Facebook’ta hikayeye müzik nasıl eklenir, Facebook hikayeye müzik nasıl yüklenir? Facebook hikayelerine müzik nasıl eklenir, Facebook profile müzik nasıl eklenir? Soruları Facebook kullanıcıları tarafından merak edilmekte. Facebook, kullanıcıların canlarının sıkılmaması için hikayeye müzik ekleme özelliğini getirdi. İşte Facebook hikayeye müzik ekleme.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:03:00 -
Facebook hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Facebook hikayeme müzik nasıl yüklerim? Sorusu Facebook kullanıcıları tarafından sıklıkla sorgulanmakta. Facebook hikaye kısmına müzik eklemek için Facebook girişi yapılır. Facebook’a giriş yapıldıktan sonra hikaye ekle tıklanır. Facebook’ta başlangıçta müzik seçimi yapabilirsiniz. Arka planda duvar kağıdının olduğu ve müziğin olduğu bir paylaşım yapılmakta. Burada yapmanız gereken. Sabit bir fotoğraf seçin ve daha sonra çıkartmaları tıklayın ve buradan müzik çıkartmasını seçin. Müziklerden ara bölümünden istediğiniz şartıyı bulup onu Facebook hikayenize ekleyebileceğiniz gibi göz at tıklanılarak buradan katagorideki müzikleri de ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz şarkı sözlerinin stilini değiştirebilirsiniz. Müzik yükleme işlemini gerçekleştirdikten sonra bitti tıklanır ve hikayede paylaş seçilmesi durumunda seçilen müzik artık Facebook hikayenizde paylaşmış olunacaktır.

Facebook’ta hikayeye müzik nasıl eklenir?

Facebook'ta hikayeme nasıl çıkartma gif eklerim?

Facebook'ta hikayeme nasıl çıkartma ekleyebilirim? Sorusu Facebook kullanıcıları tarafından merak edilmekte. Sosyal medya platformu Facebook’ta hikayenizde müzik ekleyebileceğiniz gibi anket, konum, hisler, GIF, fotoğraf ve video ekleyebilirsiniz. Peki Facebook'ta hikayeme nasıl çıkartma eklerim? Facebook’ta hikayenizde bir çıkartma eklemek için şu yolları izlemeniz gerekir:

Haber kaynağınızın üstünde +Bir hikaye oluştur seçeneği tıklanır

Hikayenize fotoğraf ya da videonuzu ekleyin. Üste bir hikaye türüne dokun (fotoğraf makinası simgesine) ve resim ya da video çekin.

Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?
Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?

Teknoloji

Facebook’ta hikaye nasıl oluşturulur?

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