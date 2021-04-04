Facebook hesabı nasıl dondurulur? Facebook hesap dondurma işlemi

Her sosyal medya platformu çeşitli seçenekler sunuyor olsa da, Facebook ve bünyesinde yer alan Instagram hesap dondurma ve hesap silme seçenekleri sunuyor. Yani her şeyi yok edecek olan Facebook hesap silme işlemi yerine Facebook hesap dondurma işlemini tercih ederek sosyal medyaya bir süreliğine ara verebilirsiniz. Peki, Facebook'ta hesap dondurma işlemi nasıl yapılıyor?

Facebook hesabı nasıl dondurulur?

Facebook hesabınızı geçici olarak dondurabilir ve istediğiniz zaman geri dönmeyi tercih edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemler sırasıyla şu şekildedir:

Tüm Facebook sayfalarının sağ üst köşesinde bulunan 'na tıklayın.

Ayarlar'a ve ardından sol sütundaki Facebook Bilgilerin'e tıklayın.

Dondurma ve Silme'ye tıklayın.

Hesabı Dondur'u seçin, ardından Hesabı Dondurma İşlemine Devam Et'e tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

Donduktan sonra Facebook hesabı tekrar nasıl açılır?

Hesabınızı dondurduktan sonra Facebook'a geri dönmek isterseniz, istediğiniz zaman Facebook'a giriş yaparak veya başka bir yere giriş yapmak için Facebook hesabınızı kullanarak hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Yeniden etkinleştirme işlemini tamamlamak için giriş yaparken kullandığınız e-posta veya cep telefonu numarasına erişiminizin olması gerektiğini unutmayın.