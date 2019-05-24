Facebook Filistin yanlısı sayfalara savaş açtı

Filistinli "İletişim Grubu" facebook yönetiminin sosyal medyada Filistin yanlısı içeriğe sahip olan sayfalara karşı çirkin ve tamamen gerekçesiz bir savaş başlattığına dikkat çekti.

Grup bugün (24 Mayıs Cuma) yaptığı açıklamada facebook yönetiminin Filistinlilere ait yüzlerce aktif hesabı kapattığına dikkat çekti.

Açıklamada bu tutumun fikir ve ifade özgürlüğü konusunda tüm uluslararası anlaşmalara ve kurallara aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada facebook yönetiminin bu konuda, Filistinlilerin seslerinin kısılması konusunda siyonist işgal yönetiminin taleplerini yerine getirdiği vurgulandı. Bunu yaparken facebookun, bu kanalı kullanacak bütün kişilere fikir ve ifade özgürlüğü tanınacağına dair kendi ilkelerine ve prensiplerine de aykırı hareket ettiğine dikkat çekildi.

Grup açıklamasında facebook yönetimini Filistinli kurumların ve şahısların sayfalarını kapatma konusunda almış olduğu kararlardan derhal vazgeçmeye çağırdı.

Facebookun kapattığı sayfalar arasında merkezi Beyrut'ta olan Uluslararası Kudüs Müessesesi'nin sayfaları da yer alıyor. Kapatılan sayfalardan biri de Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Dr. Eşref El-Kudra'nın sayfası. Dr. El-Kudra sayfasında işgal rejiminin saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sağlık durumları hakkında insanları bilgilendirmeye çalışıyor.

Bunlar gibi Filistinli kurumlara veya şahıslara ait yüzlerce facebook sayfası kapatıldı.



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