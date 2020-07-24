Facebook duyurdu: Messenger'a bir özellik daha!
Sosyal medya devi Facebook, Messenger uygulamasında gizliliği artıracak 'uygulama kilidi' özelliğini duyurdu.
Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, yayınladığı bir blog yazısında Messenger uygulamasında gizliliği artıracak yeni 'uygulama kilidi' özelliğini duyurdu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, başkalarının mesajlarına erişemeyecek.
Henüz İOS platformlarında yayınlanan yeni 'uygulama kilidi' özelliğinin, önümüzdeki aylarda Android'de de de yayınlanması bekleniyor.