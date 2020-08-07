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Ekonomi

Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak

Yeniakit Publisher
2020-08-07 03:09:13 -
Facebook çalışanları 2021 yazına kadar evden çalışacak

WASHINGTON (AA) - Sosyal medya platformu Facebook, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uyguladığı evden çalışma modelini Temmuz 2021'e kadar uzattı.

Facebook'un sözcüsü Nneka Norville tarafından yapılan açıklamada, sağlık ve kamu uzmanlarının yönlendirmelerine dayanarak şirket çalışanlarının Temmuz 2021'e kadar gönüllü olarak evden çalışmaya devam etmelerine izin verildiği aktarıldı.

Açıklamada, evden çalışma süresine ilişkin alınan karara ek olarak çalışanlara evden çalışma ihtiyaçları için ilave 1000 dolar verileceği kaydedildi.

ABD'li teknoloji devlerinden Google da geçen hafta Kovid-19 salgını nedeniyle evden çalışma uygulamasını 30 Haziran 2021'e kadar uzattığını duyurmuştu.

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