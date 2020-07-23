Facebook beğenme sayısını kaldırıyor
Facebook, uygulama içinde yeni düzenlemeler için testler yaptığını ve beğenme sayısını kaldıracaklarını açıkladı. Facebook ne gibi yenilikler yapmayı planlıyor?
Mark Zuckerberg'in ilk göz ağrısı Facebook, uygulama içinde sadeleği, akıcı gezinmeyi hedefleyen bir değişiklik yapmaya başladıklarını belirtti. Beğenme sayılarına odaklanılmasını istemeyen Facebook, uygulama içi karışıklığıda minimuma indirmek istiyor. Facebook yetkilileri, mobil uygulamada bazı aktörlerin, yazarların ve gruplarların hesabında planlanan yenilik testlerinin aktif olduğunu açıkladı.