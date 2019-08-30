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Fabrikasyon tereyağı nasıl yapılır?

Tereyağı oldukça sık tüketiliyor. Peki ama nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Tereyağı nasıl üretiliyor? Tereyağı üretilirken içerisine kimyasal ekleniyor mu?

30 Ağustos 2019 Cuma 15:22
Fabrikasyon tereyağı nasıl yapılır?

Tereyağının faydalı olduğu konusunda kimsenin şüphesi olmadığını biliyoruz. Fakat televizyonlarda diyetisyenleri izlediğimiz zamanlarda kolestrole yol açtığından dolayı tereyağı kullanımı konusunda herkesin dikkatli olması gerektiği belirtilmektedir.

Çokça tükettiğimiz, yemeklerimize ayrı bir lezzet veren, besleyici değeri oldukça yüksek ve hayvansal bir besin kaynağı olan tereyağı, sütün kaymağından (kremasından) elde edilen bir süt ürünüdür. Tereyağının büyük bir kısmını süt yağı oluştururken başta A,D,E vitaminleri olmak üzere birçok vitamin tereyağının önemli bileşenlerdendir. Tereyağının 1 gramı yaklaşık 9 kaloridir.

Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır?

Fabrikasyon tereyağları, aslında yıllardır yapılan sistemle yapılır. Yayıkla yapılmak istenen işlemi, şimdilerde endüstiriyel makinelerle elde ediyorlar.

- Öncelikle tereyağı yapılacak olan malzemenin incelemsi yapılıyor. 

- Tereyağı yapılacak olan ürünün pastörizasyon işlemi gerçekleştiriliyor.

- Soğutularak dokulaşması ve ayrışmanın kolaylaşması sağlanır.

- Soğuyan malzemenin olgunlaşma ve ayrışma evresi, sıvılaşan yağ kürecikleri tekrar katılaşarak kristalleşmesi ile sağlanır. Uygulanan işlemlerle bu esnada kendine özgü tat ve aroma elde edilir.

- Makineler içerisine alınan malzeme, yayık sistemine benzer bir sistemle, karıştırılır. Temizlenir ve tereyağı elde edilir.

- Ardından paketleme yapılıp, soğuk bir ortamda saklanır.

Kahvaltılık tereyağı

Pastörize kremadan tekniğine uygun olarak hazırlanmış ve tereyağı kültürü ile kendine has özel tat ve aroma kazandırılmış tereyağıdır. Bu tereyağından en az %82 süt yağı bulunur.

Sade yağ

Tereyağın 60⁰C yi geçmeyen bir sıcaklıkta eritilmesi, köpük, tortu ve suyundan mümkün olduğu kadar ayrılması sonucu elde edilen bir yağdır. en az %99 süt yağı içerir.

Mutfak tereyağı

Krema ve yoğurttan üretilmiş gerektiğinden tereyağı kültürü ile lezzet ve aroma kazandırılmış tereyağıdır. Tuzlularında en az %80 süt yağı mevcuttur.

Evde tereyağı nasıl yapılır?

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:22
  1. tereyağı nasıl yapılır
  2. fabrikasyon tereyağı nasıl yapılır?
  3. tereyağı yapım aşamaları nelerdir
  4. tereyağı yapımı
  5. doğal tereyağı nasıl yapılır
  6. elle tereyağı nasıl yapılır

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