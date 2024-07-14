  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Konak Belediye Başkanı, iki kişinin ölümünü sırıtarak anlattı

Katar'dan Türkiye'ye sürekli temas: Türkiye'nin Katar ile ilişkileri her alanda hızla gelişmekte

'Her şey bu kez tamam yoluna giriyor' derken Esed'den tansiyonu artıracak Türkiye açıklaması geldi

Husilerden BM'ye ABD resti! ABD dış politikasını aklama girişimini reddettiler

Eski Pakistan Başbakanı Imran Khan beraat etti

Türkiye ile Suriye görüşmesi öncesi şok gerçek: İran'a satıyorlar, Ankara'ya verecekleri bir şey yok

Sinan Ateş'le ilgili gündemi sarsacak gerçek: Torbacıları tutup o ismi dövdürdü! Sonra tweet attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık plan ve hazırlık birkaç saat içinde boşa gitti

Naci Görür 11 ili uyardı: Türkiye'nin deprem gerçeğini göz ardı etmeyin

Cem Küçük açıkladı: Amerikalılar bizim bu F-16 konusundaki teknik ekipte bir yetersizlik görüyor
Yaşam Fabrikadaki yangın 30 saattir devam ediyor
Yaşam

Fabrikadaki yangın 30 saattir devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-07-14 00:23:00 - 2024-07-14 00:23:38
Fabrikadaki yangın 30 saattir devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangında 30 saati aşkın süredir devam ediyor.

Havanın kararmasından dolayı yangına sadece karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.

YOĞUN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde dün saat 17.00 civarında kağıt fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangın havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23