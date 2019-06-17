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Fabrikada korkunç kaza! Tüm parmakları koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında, çalışırken elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:21
Fabrikada korkunç kaza! Tüm parmakları koptu

Bursa İnegöl, Ağaçişleri Sanayi Sultan Sokak'ta bir mobilya üretim fabrikasında çalışan Mesut K, sol elini freze makinesine kaptırdı.

Mesut K, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Mesut K'nin sol elindeki parmakların tamamının koptuğu, yerine dikilemeyecek kadar zarar gördüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:21
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