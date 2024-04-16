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Gündem Fabrikada kazan temizliği yapan 6 işçi azot gazından zehirlendi
Gündem

Fabrikada kazan temizliği yapan 6 işçi azot gazından zehirlendi

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:21:00 -
Fabrikada kazan temizliği yapan 6 işçi azot gazından zehirlendi

Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

 Çorum'da bir fabrikada kazan temizliği yaparken azot gazından zehirlenen 6 işçi hastaneye kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesindeki kazan üretim fabrikasında temizlik için bir kazana giren Mehmet Ö. (42), Ali K. (53), Arslan K. (54), Ali T. (30), Oğuzhan K. (45) ve Ümit Ç. (35) baygınlık geçirdi.
Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile çok sayıda ambulans sevk edildi.
Azot gazından zehirlendiği belirlenen 6 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
İşçilerden Mehmet Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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