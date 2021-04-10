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Yerel Fabrikada kaza: 1 işçi hayatını kaybetti
Yerel

Fabrikada kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

Erzincan OSB'de bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 15:25:00 -
Fabrikada kaza: 1 işçi hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerinde Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada çalışan iki çocuk babası Çetin Çataltepe’nin kafası presli üretim yapan makineye sıkıştı. Çataltepe, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, savcının incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Çetin Çataltepe’nin cenazesi bugün Ulalar mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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