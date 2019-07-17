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Fabian Ernst Beşiktaş’a geri dönüyor!

Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Alman eski futbolcu Fabian Ernst, Siyah-Beyazlı kulübe geri dönüyor.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
Fabian Ernst Beşiktaş’a geri dönüyor!

Beşiktaş'ta oynadığı 2009-2012 yılları arasında taraftarın gönlünde taht kuran Alman eski futbolcu Fabian Ernst, geri dönüyor.

Beşiktaş, altyapı okulları üzerine projeler geliştiren eski futbolcusu Fabian Ernst ile işbirliği yapacak. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından, altyapı okulları üzerine yoğunlaşan ve projeler geliştiren, Beşiktaş formasıyla adını unutulmazlar arasına yazdırmış Fabian Ernst ile yapılan işbirliği, Beşiktaş JK ismini yurtdışında birçok ülkeye taşıyacak. Bu işbirliğinin ayrıntıları, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman ve Fabian Ernst’in katılımıyla, 18 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da Vodafone Park’ta gerçekleştirilecektir.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
  1. Beşiktaş
  2. Fabian Ernst
  3. Vodafone Park
  4. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman

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