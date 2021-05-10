Faber-Castell'den ilham verecek hediyeler

Yazmayı seven bir anneler için Hexo, en iyi seçeneklerden birisi. Kısmen siyah ve paslanmaz çelik uçlu Hexo Dolma Kalem, hem sağ hem de sol elini kullananlar için ideal bir yapıya sahip. Hexo Roller, hızlı kuruyan silindirli kartuş veya ince uçlu kartuşla sunuluyor. Hexo Tükenmez Kalem de siyah, silinmez mürekkepli, standart formatta (çizgi genişliği B) büyük kapasiteli bir kartuşla kullanılabiliyor. Tüm alternatifleri altıgen alüminyum gövde, pembe, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle sunulan Hexo annelere ilham verecek.

Markörler de var

Faber-Castell’in metalik markörleri de ilgi görecek. 6 farklı renk seçeneği bulunan markörlerle bir kutu ya da dekoratif bir objeye ışıltı katmak mümkün. Metalik ve parlak renkleriyle dikkat çeken ve uygulandığı yüzeye ışıltı katan markörler, kâğıt, cam, porselen, plastik, metal gibi neredeyse tüm yüzeylerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu ürünleri tekli ya da 6’lı paketler halinde satın almak mümkün.

İyi bir alternatif

Faber-Castell’in tekstil markörlerinden kumaş çantadan tişörtlere kadar farklı birçok tekstil ürününde yararlanılabiliyor. Kumaş zemin üzerine uygulanan renkler 24 saat içinde veya ütülemeden hemen sonra otomatik olarak sabitlenebiliyor. Giysi ve kumaşları yeniden tasarlamak için de tekstil markörlerinden faydalanılabiliyor. Markörler tekli olarak satın alınabiliyor.