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Aktüel

Faaliyetler, video konferans yöntemiyle değerlendirildi

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Yönetim Kurulu Toplantısı Uşak Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Funda Kocabıyık’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:54:46 -
Faaliyetler, video konferans yöntemiyle değerlendirildi

Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Yönetim Kurulu Toplantısı Uşak Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Funda Kocabıyık’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.


Toplantıya; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Manisa Valisi Ahmet Deniz katıldı.


Toplantıda; 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı başvuruları, 2020 yılı SOGEP başvuruları, program ilerleme raporları, projelerle ilgili talepler ve gelişmeler, iki toplantı arası ajans faaliyetleri ile 2020 yılı mart ve nisan ayı gelir ve gider cetveli görüşüldü.

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