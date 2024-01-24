F16'nın Türkiye'ye satışı olay olurken F-16 savaş uçakları ile ilgili yapılan şaka bedeli 95 bin Euro oldu

Aditya Verma isimli İngiliz öğrenci, uçağa binmeden önce arkadaşlarına Taliban üyesi olduğunu söylediği mesajlar yollamıştı. Öğrenci, şakası ile terör alarmını tetiklemesinin ardından İspanyol mahkemesinde suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Mahkeme gençten ceza olarak yaklaşık 95 bin euro talep ediyor.

Sosyal medyada arkadaşlarına "Taliban" teröristi olduğunu ve bindiği uçağı havaya uçurmak üzere olduğunu söyleyen İngiliz adam, İspanya'daki duruşmasında bunun "sadece bir şaka" olduğu yönünde savunma yaptı.

Gencin şakası üzerine terör alarmı tetiklenmişti ve iki savaş uçağı, Temmuz 2022'de 20 yaşındaki Aditya Verma'nın arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği easyJet uçuşuna eşlik etmek için havalanmıştı.

Verma iniş sırasında uçaktan indirildi ve güvenlik araması başlatıldı.

WIFI SUNUCUSUNDAKİ ALARMI TETİKLEDİ

Verma'nın uçağa binmeden önce arkadaşlarına selfie ile gönderdiği mesajda, "Uçağı havaya uçurmaya gidiyorum (Taliban üyesiyim)" ifadeleri yer alıyordu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mesaj, havalimanındaki WiFi sunucusunda bir alarmı tetiklemesinin ardından İngiliz güvenlik hizmetlerinin dikkatini çekti.

Uçak Menorca rotasındayken İspanyol yetkililer alarma geçirildi ve uçağa eşlik etmesi için iki F-18 savaş uçağı gönderildi.

İSPANYA'DA MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Geçtiğimiz pazartesi günü Madrid'deki mahkemeye çıkan Verma, mesajın "özel grup ortamında bir şaka" olduğunu söyleyerek, "O gün birlikte seyahat ettiğim arkadaşlarıma gönderildi." dedi.

Taliban hakkındaki bir açıklamanın neden komik görülebileceği sorulduğunda Verma, "Liseden beri yüz hatlarım nedeniyle aramızda yaptığımız bir şakaydı... Sadece insanları güldürmek içindi." dedi.

Uçağın yan tarafındaki savaş uçaklarını gördüğünde aklından ne geçtiği sorulduğunda ise, "Rusya-Ukrayna savaşı yaşanıyordu, bu yüzden bunun çatışmayla ilgili askeri bir tatbikat olduğunu düşündüm." dedi.

Verma mahkeme tarafından kamu düzenini bozmakla suçlandı. Suçlu bulunması halinde İspanya savcısı 22 bin euro tutarında para cezası talep edecek.

Ayrıca İspanyol savunma bakanlığının jetlerini havalandırma maliyeti de eklendiğinde tazminat olarak 95 bin euro tutarında bir faturayla da karşı karşıya.

Olay sırasında 18 yaşında olan Verma, kefaletle serbest bırakılmadan önce iki gün boyunca gözaltında tutuldu ve İspanyol polisi tarafından sorgulandı.

Verma'nın savunma avukatı İspanya Ulusal Mahkemesi'ne, müvekkilinin yorumunun "kötü bir şaka" olduğunu, ancak bu şakanın İngiliz yetkililerin "kişisel gizlilik hakkını ihlal edecek" şekilde müdahale ettiği özel bir grupta yapıldığını söyledi.

Avukat savunmasının sonunda, “Aditya mesajını Facebook'a koymadı veya reklamını yapmadı. Yaptığı şey arabanın içinde arkadaşlarıyla şakalaşmaya eşdeğerdi. Sadece 18 yaşındaydı ve okuldaki başarısının ödülü olan bir tatile gidiyordu. O ve arkadaşları Menorca'ya indiklerinde bir kabusun içinde olduklarını anladılar." diyerek sözlerini tamamladı. (airporthaber)