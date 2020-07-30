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Spor

F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:41:04 -
F1 pilotu Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, belirsiz sonuçlanan ilk testin ardından bugün Silverstone Pisti'ne çıkmayan 30 yaşındaki Perez'in ikinci testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Perez'in 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışamayacağı belirtildi.

Formula 1'de koronavirüse yakalanan ilk pilot olan Perez'e daha önce yapılan testin belirsiz sonuçlandığı ve kendisini izole ettiği açıklanmıştı.

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