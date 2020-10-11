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Spor F1 Almanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı
Spor

F1 Almanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Kariyerinde 91. kez podyumun zirvesine çıkan Büyük Britanyalı Hamilton, Michael Schumacher'e ait en fazla yarış kazanan pilot rekorunu egale etti

Yeniakit Publisher
2020-10-11 17:27:48 -
F1 Almanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Almanya Grand Prix'sini Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Sezonun 11. mücadelesi, Almanya'nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, 1 saat 35 dakika 49.641 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kariyerinde 91. kez podyumun zirvesine çıkan Hamilton, Michael Schumacher'e ait en fazla yarış kazanan pilot rekorunu egale etti.

Yarış sonrasında Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, babasının kasklarından birini Hamilton'a hediye etti.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen liderin 4.47 saniye ardından podyumun ikinci basamağına çıkarken, Renault pilotu Daniel Ricciardo 14.613 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

Mücadeleye pole pozisyonunda başlayan Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas ise aracındaki mekanik arıza nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Kariyerinde 323. kez Formula 1'de start alan Alfa Romeo'nun Fin Kimi Raikkonen, bu alanda rekoru Brezilyalı Rubens Barrichello'dan aldı.

Formula 1'de sezonun 12. yarışı 25 Ekim'de Portekiz'de yapılacak.

Almanya Grand Prix'sinin ardından oluşan pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 230 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

3. Max Verstappen (Hollanda): 147

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 78

5. Sergio Perez (Meksika): 68


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 391

2. Red Bull-Honda: 211

3. Racing Point: 120

4. McLaren: 116

5. Renault: 114


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