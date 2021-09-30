F-35'lerin parası ne olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesi sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusuna ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Soçi'de bir araya geldi.

İki lider Libya'dan Karabağ'a, S-400'lerin ikinci partisinden ticari ilişkilere kadar birçok konuyu masaya yatırdı.

Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta, aralarında ÜLKE TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün de olduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Biden sözleri

Amerika dönüşü "Biden ile gidişat pek hayra alamet değil" sözleri hatırlatılan Erdoğan, "ABD ile ilişkilerde bilmediğimiz bir şey var mı yoksa sorunlar mı derinleşti?" sorusuna ise, "Bunları söyledik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor" sözleriyle yanıtladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile yakın zamanda görüşmeler yapılacağını söyleyen Erdoğan, sorunların masaya yatırılacağını şu sözlerle anlattı:

"Orada (G-20) Sayın Biden'la yapacağımız görüşmenin boyutları nereye ulaşır göreceğiz. Mesela, Brüksel'de bir görüşmemiz oldu. Şimdi ise Roma'da bir görüşme yapacağız. Belki bunları da konuşacağız. Suriye ile ilgili ABD'nin yaklaşımı ne olacak? Bunları dillendirme fırsatımız olacak. Aramızdaki askeri, siyasi, ekonomik, ticari tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Bunların akıbetini görmemiz lazım. Biz elimizde bol para var da bunları etrafa saçan bir ülke değiliz. Bu paraları da kolay kolay kazanmadık, kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD dönüşü uçakta ve cuma çıkışında camii önünde yaptığı açıklamalarda, Amerika'nın terör örgütü YPG'ye olan desteğinden dolayı rahatsızlığını dile getirerek, Joe Biden'a sitem etmişti.