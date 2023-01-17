F-35'lere rakip olacak! İlk süpersonik uçuşunu başarıyla tamamladı

Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 savaş uçağı, ilk kez süpersonik hızlarda uçuş gerçekleştirdi. Bu durum, Güney Kore’yi milli imkanlarla süpersonik savaş uçağı geliştiren ve uçuran birkaç ülkeden biri konumuna yükseltti.

Süpersonik hız denemesi yapan KF-21, süpersonik hızlara supercruise özelliği sayesinde artyakıcısız ulaşmayı başardı. Supercruise özelliği sayesinde savaş uçakları, düşük yakıt sarfiyatı ile sesüstü yani süpersonik hızlara ulaşabiliyor.

Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA)’nin yaptığı açıklamaya göre; KF-21 Boramae savaş uçağının ilk prototipi, Salı günü Güney Kore’nin Gyeongsang Eyaletinin Sacheon kentindeki Hava Kuvvetleri Üssü’nden ilk süpersonik test uçuşu için havalandı. Yaklaşık 1 saat süren uçuş esnasında KF-21, 40.000 feet irtifada Mach 1 hızını geride bırakarak süpersonik yani sesüstü hıza ulaştı.

DAPA, KF-21’in geliştirilmesinde süpersonik yeteneklere ulaşmanın öneminin altını çizerek, ”Bir uçak ses hızını aştığında, hava sürtünmesi ve buna eşlik eden diğer olaylar nedeniyle uçaklarda şok dalgaları meydana gelir. Uçağı çevreleyen dengesiz hava akışının, uçağın yapısal sağlamlığı üzerinde önemli olumsuz etkileri olur. Ama KF-21 ses üstünde kalmayı başarıyla gerçekleştirdi. Bu Güney Kore’nin kendi imkanlarıyla ürettiği uçaklarda bir ilk” açıklamasında bulundu.

KF-21 Boramae Test Süreci

Güney Kore, 2026 yılına kadar altı adet KF-21 savaş uçağı prototipi ile yaklaşık 2.200 test uçuşu gerçekleştirecek. Güney Kore şimdiye kadar 1, 2 ve 3 numaralı KF-21 prototipinin test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. KF-21 Boramae ilk uçuşunu Temmuz 2022’de gerçekleştirmişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ”Süpersonik uçuşun başarısı, ordumuzun ileri bilim ve teknolojiye dayalı güçlü bir ordu kurmanın temelini daha da sağlamlaştırmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

Ülke, süpersonik hızlarda uçuş stabilitesini iyice incelemek ve doğrulamak için KF-21’i daha yüksek irtifada ve daha yüksek hızlarda uçurarak daha yoğun süpersonik test uçuşları yapmayı planlıyor. Test uçuşlarının sonuçlarının KF-21 savaş uçağının araştırma ve geliştirilmesine yansıtılması hedefleniyor.

KF-21 Boramae Savaş Uçağı Programı

KF-X olarak adlandırılan KF-21 programı, Güney Kore hükümeti tarafından yürütülen şimdiye kadarki en büyük savunma projesi olarak biliniyor. Dördüncü nesil bir avcı uçağına kıyasla görünürlüğü çok düşük olan 4,5 nesil KF-21 Boramae uçağının geliştirilme bedeli için, Endonezya’nın da yüzde 20 katkıda bulunmayı taahhüt ettiği 8,8 trilyon won (7,1 milyar $) bütçe ayrılmış durumda.

Proje, 2015’ten 2028’e kadar 13 yıl boyunca iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, uçağın geliştirilmesine ve 2015 ile 2026 yılları arasında havadan havaya muharebe için kabiliyetlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Havadan karaya operasyonları yürütmek için havadan karaya atış kabiliyetleri 2026 ile 2028 yılları arasında yapılacak olan ikinci aşamada geliştirilecek.

Korea Aerospace Industries (KAI), 2032 yılına kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne 120 adet KF-21 Boramae savaş uçağı teslim etmeyi hedefliyor.

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