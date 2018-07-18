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F-35'lere indirim geldi

F-35 savaş uçağının ana üreticisi olan Lockheed Martin’in ABD Hava Kuvvetleri için yapma kararı aldığı yüzde 6 oranındaki fiyat indiriminden Türkiye gibi projeye ortak olan ülkeler ile uçağı satın almak isteyen proje dışındaki ülkelerin de yararlanacağı bildirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:42
F-35'lere indirim geldi

ABD ile 141 uçak satışı için anlaşma imzalayan Lockheed Martin, uçağın en yaygın modeli olan F-35A'nın fiyatını Şubat 2017'deki anlaşmaya göre yaklaşık yüzde 6 düşürerek 94.3 milyon dolardan 89 milyon dolara geri çekti.

88 MİLYON DOLARDAN 80 MİLYON DOLARA KADAR İNEBİLECEK

Lockheed Martin'e yakın kaynaklar, Avustralya, Danimarka, İsrail, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Türkiye, Güney Kore, İngiltere ve ABD gibi F-35 müşterilerinin 2018 yılında toplamda 135'den fazla uçak almayı hedeflediklerini, 2020 yılı için planlanan teslimatların uçak başına 88 milyon dolar karşılığında yapılmasının planlandığını bildirdi.

DAHA FAZLA İNDİRİM YAPILABİLİR

Yetkililer, F-35 programında hedef üretimin 3 bin uçak olduğunu, büyük miktarda sipariş sağlanması halinde F-35A'nın birim fiyatının ileride 80 milyon dolara kadar inebileceğini hesaplıyor.

İLK TESLİMAT YAPILMIŞTI

Türkiye'ye ilk F-35A teslim törenin geçen 21 Haziran'da Lockheed Martin'in Fort Worth'daki tesislerinde yapılmıştı. F-35A'ları kullanacak pilotların eğitimi de Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde başlamıştı.

İLK ETAPTA 30 ADET

Türkiye 30'u kesin 100 F-35 siparişi vermişti.Kesin siparişi verilen 30 F-35'in 2023'e kadar TSK'nın envanterine girmesi bekleniyor.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • harunharun16 dk önce
    Yalaan yalan,yalaaaaan yalaaan kendimiz yapmalıyız
  • Hy-hyHy-hy45 dk önce
    Bu uçakları ister versinler ister vermesinler S-400'den vazgeçilmesin.S-400 hayat memat meselesi..,İsraile karşı tek kozumuz denebilir.Demir kubbeyi delebilecek tek silah....Tabi ruslar kodları İsraile vermezlerse....
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